الزراعة تواصل تطبيق منظومة المكافحة على 11 محصولا للحد من رش المبيدات





كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تنفيذ خطتها فى تطبيق منظومة المكافحة البيولوجية على المحاصيل التصديرية الرئيسية من الفاكهة والخضراوات للحد من استخدام ورش المبيدات الكيماوئية، وانتاج منتجات خالية من متبيقات المبيدات يسواء للسوق المحلى أو التصدير .

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن تطبيق المنظومة تأتى من خلال إطلاق المفترسات الطبيعية التى يتم تربيتها فى صوبة لهذا الغرض لإنتاج المفترسات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وتتغذى هذه المفترسات على العنكبوت الأحمر الذى يصيب المحصول بديلا عن المكافحة باستخدام رش المبيدات، خاصة فى الفراولة والفاصوليا والباذنجان والطماطم وجميع القرعيات والنجيليات.

وأضاف التقرير، أن تطبيق المنظومة الجديدة هدفها حماية المحاصيل الزراعية وخاصة الخضراوات من خلال متابعة أعمال الاستفادة من الحشرات الاقتصادية النافعة، للحد من استخدام المبيدات واللجوء للأعداء الطبيعية فى المكافحة عن طريق الحشرات، موضحا أنها تتم من خلال نظام يطلق عليه، تربية الفترس "الاكاروسى" ضد العنكبوت الأحمر العادى الذى يصيب كثير من أنواع النباتات مثل "الفراولة والفاصوليا والبطاطس والطماطم والقطن والبقوليات والقرعيات والأشجار متساقطة الأوراق وبعض نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية".