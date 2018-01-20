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الرى: إزالة 146 ألف و503 مخالفة على المجارى المائية خلال 3 سنوات

السبت، 20 يناير 2018 12:31 م
الرى: إزالة 146 ألف و503 مخالفة على المجارى المائية خلال 3 سنوات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى


كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تمت إزالة 146 ألف و503 مخالفة على المجارى المائية "نهر النيل وشبكة الترع والمصارف الزراعية" بمختلف محافظات الجمهورية، منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى 5 يناير 2015.

من جانبه أكد المهندس  صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن الإزالات يتم تنفيذها فى ظل التواجد الأمنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، مشيراً إلى أن إجمالى ما تمت إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل بلغ 33 ألف و 506 حالة تعدى تم تنفيذها.

من جانبه أضاف المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن إجمالى الإزالات التى نفذها القطاع على منافع الرى وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية حتى تاريخه بلغ 79 ألف و846 إزالة طبقاً لقانون 12 لسنة 1948، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

فى السياق ذاته قال المهندس السيد شلبى، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن إجمالى ما تم إزالته على المصارف الزراعية نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغ 33 ألف و 151 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.


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