الداخلية تضبط 124 قطعة سلاح بينها جرينوف وبنادق آلية بحملات فى المحافظات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية من حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بعدة حملات على مستوى المحافظات .

وتمكنت الحملات الامنية من ضبط 124 قطعة سلاح نارى بينها جرينوف وبنادق آلية، و323 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار وحيازة الأسلحة النارية والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ممارسة ذلك النشاط الآثم.