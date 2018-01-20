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الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالإسكندرية والبحيرة.. وتضبط 2000 هارب

السبت، 20 يناير 2018 02:45 م
الداخلية تداهم بؤرا إجرامية بالإسكندرية والبحيرة.. وتضبط 2000 هارب قوات امنية


كتب محمود عبد الراضى
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داهمت قوات الأمن العام بوزارة الداخلية عددا من البؤر الإجرامية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لملاحقة الخارجين عن القانون.

 

وضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديريتى أمن " الإسكندرية ، البحيرة "  2167 محكوم عليهم مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى 11256حكما قضائيا صادرا ضدهم .

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية وبقيادة اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية للامن العام فى إطار جهود أجهزة الوزارة فى رفع مستوى تنفيذ الأحكام القضائية .


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