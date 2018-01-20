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الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع فى عفرين السورية

السبت، 20 يناير 2018 05:47 م
الخارجية الروسية: موسكو تتابع بقلق الوضع فى عفرين السورية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع فى مدينة (عفرين) شمال سوريا، حيث تقوم تركيا بعملية عسكرية.


وذكر بيان مقتضب للخارجية الروسية اليوم السبت، أن موسكو تلقت معلومات قيام تركيا بعملية عسكرية بقلق، مؤكدا أن موسكو تتابع عن كثب تطورات الوضع، داعية "الأطراف المتحاربة فى عفرين إلى ضبط النفس".

من جهة أخرى، وصفت وحدات "حماية الشعب الكردية"، المزاعم التركية بشن هجمات عبر الحدود فى مدينة (عفرين) بأنها "كاذبة".
وقالت القوات الكردية - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن مزاعم شنها هجمات عبر الحدود فى تركيا ادعاءات كاذبة تستخدمها أنقرة مبررا لعملية عسكرية فى سوريا.


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