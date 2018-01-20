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الحكومة تنفى توجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية

السبت، 20 يناير 2018 01:53 م
الحكومة تنفى توجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء


كتبت هند مختار
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم خطاباً للإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية, تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, موضحةً أن الوزارة لم تُصدر أية خطابات للمديريات أو المدارس بشأن توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة, حيث أن الوزارة لا تتدخل نهائياً في الأمور السياسية.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة، قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية, مؤكدة أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.

 

 

 


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دمياط

التربية والتعليم

مجلس الوزراء

الادارة التعليمية



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