الحكومة تخصص 262.9 مليون لمشروعات التنمية بالمحافظات خلال العام الجارى

الحكومة تخصص 262.9 مليون لمشروعات التنمية بالمحافظات خلال العام الجارىالسبت، 20 يناير 2018 06:52 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تخصص 262.9 مليون جنيه لمشروعات تدعيم خطط التنمية بالمحافظات خلال العام المالى الجارى 2017-2018، والذى ينتهى فى شهر يونيو القادم.
وأكدت الوزارة بحسب ما نشرته صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الحكومة تخصص هذا المبلغ لعدد من المشروعات من بينها، 10.200 مليون جنيه لمشروع تحسين البيئة بمحافظة جنوب سيناء ، و152.782 مليون جنيه لاستكمال مشروع توصيل التيار الكهربائى لعدد 26 تحنع تنموى بشمال وجنوب سيناء، و 100 مليون جنيه لمشروعى تدعيم خطط التنمية بالمحافظات والمشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية.
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