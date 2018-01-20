الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى البيضاء ومقتل قيادى حوثى





صنعاء أ ش أ

ذكرت مصادر عسكرية أن الجيش اليمنى، سيطر على عدد من المواقع الجديدة كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثى فى مديرية ناطع شرق محافظة البيضاء وسط اليمن ، مشيرة إلى مقتل قيادى حوثى بارز مصرعه بغارة لطيران التحالف العربي.

وأكد مصدر عسكرى - وفقا لقناة (العربية الحدث)، الجمعة ـ أن قوات الجيش تمكنت من تحرير موقع راس شعب الزيق ومواقع جبل باعرف الشمالية الواقعة خلف جبل مركوزة الاستراتيجى فى مديرية ناطع ، مشيرا إلى مواصلة التقدم نحو شعب البير باتجاه مديرية الملاجم التابعة لمحافظ البيضاء.

وأوضح المصدر أن الميليشيات تكبدت خلال المواجهات خسائر فى الأرواح والعتاد ، وتم استعادة أسلحة متوسطة وخفيفة من مواقع الحوثيين بعد فرارهم منها.