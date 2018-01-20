الجيش اليمنى: مقتل 100 حوثى وأسر 34 آخرين فى صعدة خلال أسبوع

الجيش اليمنى: مقتل 100 حوثى وأسر 34 آخرين فى صعدة خلال أسبوعالسبت، 20 يناير 2018 01:15 ص
عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى، مقتل ما لا يقل عن 100 من عناصر ميليشيا الحوثى، خلال المواجهات التى شهدتها جبهة كتاف البقع بمحافظة صعدة، معقلهم الرئيسى أقصى شمال البلاد خلال أسبوع.
وأكد الجيش اليمنى - فى احصائية نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة - أن من بين قتلى الحوثيين 4 قيادات ميدانية ، عثر الجيش اليمنى على جثث 3 منهم ، إضافة إلى جرح وأسر العشرات فى معارك عنيفة شهدتها جبهة كتاف البقع شمال محافظة صعدة.
وأوضح أن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر واسعة فى مواجهات متقطعة تتجدد بين الحين والآخر منذ فجر الجمعة الماضية فى جبهة كتاف البقع ، وأشار الى أسر الجيش الوطنى 34 من عناصر ميليشيا الحوثى خلال أسبوع من المواجهات فى معقلهم الرئيسى بصعدة.
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