video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل

السبت، 20 يناير 2018 03:57 م
الجيش السورى يسيطر على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل الجيش السورى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

سيطرت القوات السورية اليوم السبت، على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل، وذلك حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد .

يذكر أن  وحدات الجيش السوري، اقتحمت فى وقت سابق اليوم - مطار أبو الظهور العسكرى فى ريف إدلب من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لبسط السيطرة على المطار .


وأضاف الإعلام الحربى المركزي، أن قوات الجيش السورى بدأت باقتحام مطار أبو الظهور العسكرى من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها ، مشيرا إلى تقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حزب الله: الجيش السورى وحلفاؤه يسيطرون على قاعدة أبو الضهور الجوية بإدلب

الجيش السورى يسيطر على قربة بريف حلب ويدخل مشارف مطار أبو الضهور بإدلب

ادلب

اخبار سوريا

اخبار العالم

اخبار العرب

الجيش السورى



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

النهار تجدد التعاقد مع خالد صلاح وتعلن انطلاق برنامجه اليومى "رئيس التحرير"

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة