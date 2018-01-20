الجيش السورى يسيطر على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل

الجيش السورى يسيطر على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كاملالسبت، 20 يناير 2018 03:57 م
الجيش السورى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
سيطرت القوات السورية اليوم السبت، على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل، وذلك حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد .
يذكر أن وحدات الجيش السوري، اقتحمت فى وقت سابق اليوم - مطار أبو الظهور العسكرى فى ريف إدلب من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لبسط السيطرة على المطار .
وأضاف الإعلام الحربى المركزي، أن قوات الجيش السورى بدأت باقتحام مطار أبو الظهور العسكرى من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها ، مشيرا إلى تقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية .
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة