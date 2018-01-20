الجيش السورى يسيطر على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل





أ ش أ

سيطرت القوات السورية اليوم السبت، على مطار أبو الضهور العسكرى بشكل كامل، وذلك حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد .

يذكر أن وحدات الجيش السوري، اقتحمت فى وقت سابق اليوم - مطار أبو الظهور العسكرى فى ريف إدلب من الجهة الجنوبية والجهة الشرقية لبسط السيطرة على المطار .



وأضاف الإعلام الحربى المركزي، أن قوات الجيش السورى بدأت باقتحام مطار أبو الظهور العسكرى من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها ، مشيرا إلى تقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية .