الجيش الروسى يعلن انسحابه من منطقة عفرين بعد تأكيد الهجوم التركى





أ ف ب

أعلن الجيش الروسى، اليوم السبت، انسحاب جنوده من منطقة عفرين بعد تأكيد بدء الهجوم التركى.

وأعربت روسيا عن "قلقها" حيال إعلان تركيا بدء هجوم برى وجوى فى شمال سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، داعية إلى "ضبط النفس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان "فى العشرين من يناير، لجأت تركيا إلى قواتها المسلحة قرب عفرين فى شمال غرب سوريا إن موسكو قلقة حيال هذه المعلومات"، لافتة إلى أنها "تتابع من كثب تطور الوضع".

وذكرت الخارجية بأن "روسيا تبقى ملتزمة موقفها فى ما يتعلق بالسعى إلى حلول "للنزاع" فى سوريا، استنادا إلى الحفاظ على وحدة أراضى هذا البلد واحترام سيادته".

وأضافت أنه بعد الانسحاب الجزئى فى ديسمبر للقوات الروسية من الأراضى السورية بعد تدخل عسكرى منذ سبتمبر 2015، فإن "الهدف الرئيسى للجنود الروس الذين بقوا فى البلاد هو ضمان احترام الهدنة فى مناطق