البنتاجون: القوات الأمريكية فى سوريا تراقب تطورات الوضع عن كثب بعفرين





أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية" البنتاجون " مساء اليوم السبت ، أنها تراقب الأوضاع التى تدور حاليا فى مدينة عفرين على الحدود التركية السورية بعد إعلان الجيش التركى شن عملية عسكرية ضد قوات حماية الشعب الكردية فى عفرين.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاجون لشئون الشرق الأوسط إيريك باهون قوله، إن القوات الأمريكية فى سوريا تراقب تطورات الوضع عن كثب بشأن هجوم تركيا على قوات حماية الشعب الكردية فى عفرين.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد حثت أنقرة على عدم شن هجوم على عفرين والتركيز على جهود محاربة داعش، فيما قصفت مقاتلات تركية اليوم مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية فى سورية.



تأتى هذه التحركات التركية بعد أن أعلن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف مقاتل بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمنع عودة تنظيم داعش.