البابا تواضروس يلتقى أسر شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس يلتقى أسر شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندريةالسبت، 20 يناير 2018 09:16 م
البابا تواضروس الثانى
سارة علام
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اجتمع البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، بأسر شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الثمانية، الذين استشهدوا فى أحد الشعانين 2017، بالمقر البابوى، وتناول اللقاء الحديث فيما يخص حياتهم الروحية والعملية واطمأن عليهم وقدم لهم الهدايا التذكارية، وذلك وفقا لبيان رسمى.
وشارك فى اللقاء الأنبا باڤلى الأسقف العام لقطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية والقس أمونيوس عادل من سكرتارية البابا والقس أبرآم إميل سكرتير مجلس الكهنة بالإسكندرية وآباء الكنيسة المرقسية.
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