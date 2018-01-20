البابا تواضروس يجتمع بمجمع الكهنة خلال زيارته إلى الإسكندرية

البابا تواضروس يجتمع بمجمع الكهنة خلال زيارته إلى الإسكندريةالسبت، 20 يناير 2018 09:58 م
البابا تواضروس يجتمع بمجمع الكهنة
الإسكندرية جاكلين منير
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اجتمع البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، مع مجمع كهنة الإسكندرية فى المقر البابوى بحضور الأنبا باڤلى الأسقف العام لقطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب والقمص رويس مرقس وكيل البطريركية والقس أمونيوس عادل سكرتير البابا.
وتحدث البابا تواضروس فى عظة روحية بعنوان "طوبى لمن يتعطف على المسكين" فبدأها بقراءة المزمور 40 بحسب ترتيب الأجبية، موضحًا أن هناك خطية صعبة فى حياة الكاهن هى أن يتخلى عن الرحمة ويصير قلبه قاسيًا ومن الأمور الغريبة أن تجتمع القسوة مع الكهنوت، مؤكدًا على أن الإنسان يجب أن يحرص أن يكون قلبه لين مثل الشمع عندما يضيء.
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