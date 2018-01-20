الاثنين المقبل .. لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تزور المنشآت المهملة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ ، يوم الإثنين المقبل، زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر للمحافظة، تتفقد خلالها بعض المنشآت الرياضية للوقوف على المشاكل التي تعيق استمرار أداء دورها لشباب المناطق التي تقع في نطاقها.

وأكد محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ل " اليوم السابع "، أن اللجنة ستزور نادى سخا الرياضى، والمنشآت الرياضية والشبابية بجامعة كفرالشيخ، استاد كفرالشيخ الرياضى، نادى القنطرة الرياضى، ومركز كفرالشيخ الرياضى ونادي المركزية بمركز الحامول ، مضيفا أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ سيستقبل أعضاء اللجنة.

يذكر أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أوصت فى اجتماعها، اليوم الإثنين الماضي، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بالقيام بزيارة ميدانية لمحافظتى كفر الشيخ ودمياط، يومى الأثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بعد موافقة هيئة مكتب المجلس، وجاء ذلك رداً على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب هانى النواصرة، بشأن الإهمال الشديد الذى تعانى منه أندية الشباب بكفر الشيخ، والذى تم مناقشته فى اجتماع اللجنة.