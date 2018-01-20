"الاتحاد الأفرو أسيوى": تأمينات الحياة تدعم الشمول المالى ومصر متأخرة فيها





رانيا فزاع

ينظم الاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين المنتدى الثانى لتأمينات الحياة فى شهر أبريل القادم ، على مدار يومين بعنوان "تأمينات الحياة والشمول المالى.. الوصول لجميع شرائح المجتمع".

وقال الدكتور عادل منير أمين الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذا المنتدى يعقد فى مصر كل عامين ويختص بتأمينات الحياة وصناعتها حول العالم.

وأضاف منير أنهم يهدفون من هذا المؤتمر بتحقيق تبادل لخبرات عدد من الدول فى مجال تأمينات الحياة ،ويركز هذا العام على الشمول المالى الذى تولى له الدولة المصرية،اهتمام كبير وتدعمه منذ فترة موضحا أن تأمينات الحياة تعد جزء من الخدمات المالية سواء فى صورة حماية ادخارية أو مالية أو علاج صحى خاصة للفئات من محدودى الدخل.

وأكد أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى أن دول شرق اسيا وأمريكا الشمالية وغيرها من الدول تستفيد من تأمينات الحياة فى الشمول المالى بقدر كبيير عكس مصر التى مازالت متأخرة إلى حد ما فى هذا المجال.

وأشار أمين عام الاتحاد الأفرو أسيوى إلى دور تأمينات الحياة فى الوصول إلى الفئات البعيدة عن الخدمات المالية ما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ، ودعم الخدمات المالية فى النهاية .