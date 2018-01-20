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الإنتهاء من مشروع المياه العكرة وشونة المرور بشرق كفر الشيخ

السبت، 20 يناير 2018 04:27 م
الإنتهاء من مشروع المياه العكرة وشونة المرور بشرق كفر الشيخ المهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد المهندس علي عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، وحدة معالجة المياه "مشروع المياه العكره" بشرق كفر الشيخ ، للاطمئنان على جاهزية الوحدة للافتتاح، بعد أن تم تركيب المحول الكهربائي الخاص بالوحدة.

 

ووجه مساعد المحافظ بضرورة رفع مخلفات التشييد ورصف الطريق بجوار الوحدة ، وإنهاء الأعمال ، حتى يتم افتتاح الوحدة خلال اليومين القادمين.

والتقى مساعد المحافظ رئيس مجلس إدارة وحدة الرصف بكفر الشيخ ، للتنسيق والتعاون في أعمال نقل معدات وحدتي الرصف، بعد وضع الأساسات لوحدتي الرصف، وعمل سور من السلك بجوار شونة المضبوطات الجديدة.

 

ووجه مساعد المحافظ ، نائب المشروعات بكفر الشيخ بتسوية أرض الشونة الجديدة ، تمهيداً لنقل محتويات شونة المرور القديمة إليها هذا الأسبوع ، كما وجه مقاول التنفيذ بتركيب جميع كشافات الإنارة اليوم وتوصيلها بالكهرباء ، بجانب الأعمال التي تتم في مبنى الإدارة و الحراسة بالشونة.

 

 


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