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استشهاد معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

السبت، 20 يناير 2018 02:45 م
استشهاد معتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى بأن معتقلا فلسطينيا استشهد اليوم السبت، فى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلى بعد معاناة من مرض السّرطان، وإهمال طبّى تعرّض له فى سجون الاحتلال.


وأشار البيان الصّادر عن هيئة الأسرى ونادى الأسير إلى أن المعتقل حسين حسنى عطا الله، (57 عاماً)، من نابلس، والمحكوم بالسّجن لـ(32) عاماً قضى منها (21)؛ اكتشف إصابته بالسّرطان منذ نحو أربعة شهور فى خمسة أماكن من جسده، وهي: الرئتين، العمود الفقري، الكبد، البنكرياس والرأس.


ولفت إلى أن محامى هيئة الأسرى كان قد تقدّم بأكثر من طلب للإفراج المبكّر عن المعتقل عطا الله؛ إلّا أن محكمة الاحتلال المركزية فى الّلد، رفضت الطّلبات المتكرّرة رغم تقرير طاقم طبى من لجنة الصليب الأحمر وطبيب السّجن بخطورة وضعه الصّحي.
وحمّلت هيئة شؤون الأسرى ونادى الأسير، سلطات الاحتلال الإسرائيلى وإدارة مصلحة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصّحى للمعتقل عطا الله واستشهاده، ورفض الإفراج عنه لتلقّى العلاج فى المستشفيات الفلسطينية وقضاء أيامه الأخيرة بين أفراد عائلته رغم قضائه ثلثى مدّة المحكومية.

 


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