ارتفاع صادرات السلع الهندسية والإلكترونية 11% لتسجل 2.5 مليار دولار بـ2017





كتب إسلام سعيد

كشف المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا 11% خلال عام 2017 لتبلغ 2.5 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال 2016.

وأوضح المجلس، أن صادرات السلع الهندسية ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 2% ليبلغ 259 مليون دولار مقابل 186 مليونًا خلال نفس الشهر فى 2016، وسجلت صادرات الأجهزة الكهربائية خلال 11 شهرًا من 2017 نحو 728.24 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من مكونات السيارات نحو 631.81 مليون دولار، وسجلت صادرات الكابلات نحو 443.81 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأجهزة المنزلية نحو 305.70 مليون دولار.

وأوضح، أن صادرات مصر من الصناعات الكهربائية والإلكترونية بلغت خلال 11 شهرًا 140.75 مليون دولار، فيما بلغت صادرات وسائل النقل نحو 80.44 مليون دولار، وسجلت صادرات الشفرات ما قيمته 44.94 مليون دولار، وصادرات الصناعات الأخرى فنية وطبية 43.22 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات مصر من المعادن بلغ 35.57 مليون دولار، فيما حققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات ما قيمته 14.27 مليون دولار وصادرات الآلات والمعادن ما قيمته 9.85 مليون دولار، وصادرات منتجات تشغيل المعادن نحو 8.67 مليون دولار، وصادرات الكوالين وسلندرات للأبواب ما قيمته 5.97 مليون دولار، فيما بلغت صادرات أدوات المائدة والمطبخ نحو 5.94 مليون دولار. وبلغت صادرات الآلات الزراعية نحو 2.63 مليون دولار.

وأوضح تقرير سابق للمجلس، أن 10 دول استحوذت على نحو 64% من صادرات القطاع تصدرها الإمارات بما قيمته 290.27 مليون دولار تلاها بريطانيا وشمال أيرلندا بنحو 288.30 مليون دولار، تلاها فى المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بما قيمته 251.29 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من 2017

ولفت إلى أن صادرات مصر السلع الهندسية إلى العراق بلغت نحو 135.28 مليون دولار، وإلى فرنسا بما قيمته 92.19 مليون دولار، تلاها فى المرتبة السادسة الجزائر بما قيمته 91.67 مليون دولار، وإلى ألمانيا الاتحادية ما قيمته 71.40 مليون دولار، وإلى السوق اللبنانى بما قيمته 65.04 مليون دولار، فيما بلغت صادرات السلع الهندسية إلى السوق الليبى ما قيمته 20.39 مليون دولار.