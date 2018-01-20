video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 20 يناير 2018 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.3 مليار جنيه خلال أسبوع

السبت، 20 يناير 2018 02:00 ص
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.3 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1627 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1143 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.2 مليون ورقة منفذة على 1535عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 80.34% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.66%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 4221 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1247 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 76 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1563 مليون جنيه بحجم تداول 291 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5783 مليون جنيه بحجم تداول 1538 ورقة مالية منفذة من خلال 132 ألف عملية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

البورصة تختتم جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعى.. و"إيجى إكس 30" يتخطى 15400نقطة

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. شمس الكويتية لـON E: المجتمع الفنى ملىء بالمثليين ولدى صديقات مثليات

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

فيديو.. السيسى يعلن رسميا ترشحه لفترة رئاسية ثانية.. ويؤكد: أتعهد بأن تكون الانتخابات عنوانا للحرية والشفافية.. لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم.. ويطالب المصريين بالنزول للتصويت

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

تساؤلات شائكة فى عروض البدرى للرحيل عن الأهلى.. ما سر توقيت إعلان العروض.. كيف تطالب الإدارة الحمراء اللاعبين بإغلاق الملف ويفتحه المدير الفنى.. هل يتكرر سيناريو أهلى طرابلس.. وما هو الموقف النهائى للمدرب ؟

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

مصادر: رئيس الوزراء يعود لممارسة مهام عمله بمقر مكتبه بداية من السبت

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

تعرف على أهداف مشروع تطوير قصر العينى ( 2020 ) فى 16 نقطة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة