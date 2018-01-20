ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 8.3 مليار جنيه خلال أسبوع





كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1627 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1143 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 10.4 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 18.2 مليون ورقة منفذة على 1535عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 80.34% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.66%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 4221 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1247 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 76 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1563 مليون جنيه بحجم تداول 291 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5783 مليون جنيه بحجم تداول 1538 ورقة مالية منفذة من خلال 132 ألف عملية.