إيقاف عميد "دار العلوم" الفيوم عن العمل 3 أشهر وتكليف آخر بمهام الكلية





الفيوم - رباب الجالي

قرر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، إيقاف الدكتور صابر مشالي، عميد كلية دار العلوم عن العمل، في إطار التحقيقات التي يجريها المستشار القانوني للجامعة.

وأصدر رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف رحيل نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، وخدمة المجتمع بالإشراف على الكلية لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد.

وعلم اليوم السابع أن قرار رئيس الجامعة يأتي لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى من خلال الدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم، والمستشار القانوني للجامعة، مع عميد الكلية لتحديد مدى مسئولية عميد كلية دار علوم، فيما يتعلق بالشكاوي المقدمة ضده من بعض أعضاء هيئة التدريس بدعوي وجود مخالفات مالية وفنية من بينها بعض المخالفات الخاصة بمركز التعليم لغير الناطقين بالعربية من الطلاب الأفارقة ودول شرق آسيا بصفته رئيسًا للمركز.