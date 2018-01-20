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السبت، 20 يناير 2018 07:44 م
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إطلاق سراح رهينتين إندونيسيتين محتجزتين فى جنوب الفلبين

السبت، 20 يناير 2018 05:40 م
إطلاق سراح رهينتين إندونيسيتين محتجزتين فى جنوب الفلبين شرطه الفلبين - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح رهينتين من جاكرتا محتجزتين من قبل جماعة (أبو سياف) الإرهابية منذ أكثر من عام فى جنوب الفلبين.


وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية - إنه تم إطلاق سراح اثنين من صيادى السمك فى إقليم (سولو) الواقع جنوبى الفلبين، مشيرة إلى أن الصيادين من جزر (واكاتوبي) الواقعة بإقليم (سولاوسي) جنوب شرق إندونيسيا.
وأضافت أن الإندونيسيين متواجدان - الآن - فى قاعدة عسكرية بإقليم (سولو) وسيتم نقلهما بعد ذلك إلى مدينة (زامبوانجا) حتى يتم تسليمهما للقنصلية الإندونيسية.
 

يشار إلى أنه تم اختطاف المواطنين الإندونيسيين فى الخامس من نوفمبر عام 2016 من قوارب صيد قبالة مدينة "صباح" فى ماليزيا.

 


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