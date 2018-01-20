إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من نفق ابوصالح، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة تم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.