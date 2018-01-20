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إصابة مسعف فلسطينى خلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

السبت، 20 يناير 2018 07:34 م
إصابة مسعف فلسطينى خلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية قوات الاحتلال - أرشيفية


(أ ش أ)
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أصيب مسعف من لجان العمل الصحى الفلسطيني، يُدعى ناصر هواش، بعيار معدنى مغلف بالمطاط فى الرأس، اليوم السبت، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلى فى كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جيش الاحتلال قمع مسيرة انطلقت بدعوة من حركة فتح تنديدا بقرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة، باستخدام كثيف للأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز؛ ما أدى إلى إصابة المسعف هواش فى رأسه إصابة طفيفة عولجت ميدانيا.

وأشار شهود عيان إلى أن مستوطنين اثنين مسلحين شوهدا على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق برفقة جيش الاحتلال، قبل أن يتراجعا إلى مستوطنة قدوميم المقاومة على أراضى القرية.

من ناحية أخرى، أصيب العديد من المواطنين، مساء اليوم، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت فى بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع فى خطوة استفزازية؛ ما تسبب فى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية؛ ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات الاختناق.

وفى سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين على حاجزين عسكريين نصبته على شارع جنين نابلس بمدخل بلدة جبع الرئيسى وآخر من الجهة الشرقية للبلدة على طريق ياصيد بعد استجوابهم.


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