إصابة شخص بجرح قطعى بالرقبة إثر سقوطه على سيخ حديدى بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر

أصيب شخص بإصابات قطعية بالرقبة إثر سقوطه على سيخ حديدى بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى الشهداء المركزى، ا م " 51 سنة، مقيم بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، مصابا بجروح قطعية بالرقبة وقطع بعضلات الرقبة وغضاريف الحنجرة.

وبسؤال أهلية المصاب أكدت أنه أثناء وقوفه أعلى سلم وقع على سيخ حديدى ما ادى إلى إصابته بالعديد من الجروح، وتم نقله إلى مستشفى الشهداء المركزى، وتم عمل الإسعافات اللازمة، تم إحالته إلى مستشفى الجامعة بشبين الكوم.