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إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاة بالعياط

السبت، 20 يناير 2018 11:02 م
إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاة بالعياط مديرية أمن الجيزة


كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة العياط بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد السرجانى بإخلاء سبيل "أ.ا" أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاة بدائرة قسم شرطة العياط، على ذمة التحقيقات فى القضية، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالفتاة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام منيب وكيل أول النائب العام، أن الفتاة المجنى عليها حررت محضرًا ضد أمين الشرطة اتهمته وآخر مجهول باختطفها والتعدى عليها جنسيًا، وأن أفراد أسرتها تمكنوا من ضبطه، والتعدى عليه بالضرب انتقامًا منه.

 

وتابعت التحقيقات، أن أمين الشرطة حرر بلاغًا اتهم فيه أسرة الفتاة المجنى عليها بالتعدى عليه بالضرب، وأقر أمام النيابة بأن بلاغهم ضده كيدى حتى يتنازل عن المحضر المحرر من جانبه ضدهم بالتعدى عليها، بسبب خلافات سابقة بينهم.

 


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