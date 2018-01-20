إحالة 11 عاملا بإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط للتحقيق

إحالة 11 عاملا بإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط للتحقيقالسبت، 20 يناير 2018 08:30 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، 11 من العاملين بإدارة عزبة البرج التعليمية لمديرية التربية والتعليم للتحقيق معهم.
وكانت لجنة المتابعة بالديوان العام قامت بالمرور على مديريات الخدمات والوحدات الإدارية التابعة لها، للوقوف على الانضباط الإدارى بها، وتبين انصراف 10 من العاملين بالإدارة، وتغيب آخر بدون إذن مسبق، وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين لمديرية التربية والتعليم للتحقيق.
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