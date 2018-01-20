إحالة عامل ذبح والدته المسنة وابنته فى أسوان إلى مستشفى أمراض نفسية لفحصه





أسوان - ندى سليم

أحال المستشار محمد عطوة، مدير نيابة إدفو بأسوان، اليوم السبت، "حفنى م" 30 عاما، عامل، المتهم بقتل والدته المسنة وابنته، إلى مستشفى الأمراض النفسية لتحديد قواه العقلية ومدى إصابته بأمراض نفسية دفعته لارتكاب هذه الواقعة، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد قراعة، وكيل نيابة إدفو، أن المتهم التزم الصمت خلال إجراء التحقيق معه، ولم يرد على أسئلة النيابة حول جريمته، لذلك تم عرضه لتحديد حالته النفسية.

وكانت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، والعميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى، تلقت أمس الجمعة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة مسنة تبلغ 60 عاما تدعى "أم كلثوم"، وجثة أخرى لفتاة تبلغ 10 أعوام تدعى "رانيا "، ودلت التحريات الأولية على أن وراء الجريمة والد الطفلة الذى تخلص منها ومن والدته المسنة ذبحا بالسكين داخل منزلهم بقرية كلح الجبل بمركز إدفو فى أسوان.

وكشفت ابنة المتهم الثانية "رباب" 12 عاما، أن والدها من وراء الحادث، وأنه حاول إصابتها ولاذ بالفرار، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى إدفو المركزى لتتلقى العلاج اللازم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على السلاح المستخدم بالجريمة، تمهيدا لفحصه من قبل الطب الشرعى.