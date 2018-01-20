أمن الإسكندرية يضبط عاطلا محكوم عليه بـ213 حكم حبس





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكن ضباط تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير البحث الجنائى.

وأسفرت الحملة عن ضبط م ش م بدون عمل مقيم بمنطقة أبو الريش دمنهور محكوم عليه بـ213 حكم حبس ووصلت غرامات 15 مليون جنيه بإجمالى 56 سنة حبس.

كما تم ضبط المحكوم عليه ا س ش بدون عمل ومقيم شارع 62 سيدى بشر قبلى اول المنتزه والمطلوب فى القضية رقم 296 لسنة 2015 جنايات أحداث الإسكندرية سرقة بالإكراه والمحصورة برقم 12 لسنة 2016 غيابى 3 سنوات بجلسة 27/1/2016.

كما تم ضبط المحكوم عليه ح س خ وشهرته حسن الشيطان بدون عمل ومقيم مساكن دربالة ب4 م2 أول المنتزه والمطلوب فى القضية رقم 32739 لسنة 2017 جنايات أول المنتزه كلى 50 مخدرات غيابى مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه بجلسة 18/1/2018.

وتم ضبط المحكوم عليه ا ع ك بدون عمل ومقيم عزبة زقزوق خلف شركة الطويل أول المنتزه والمطلوب فى القضية رقم 5067 لسنة 2015 جنايات الازبكية كلى 793 مخدرات غيابى 3 سنوات بجلسة 13/6/2016.