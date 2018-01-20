أفراد من عائلة الفريق سامى عنان يحررون توكيلات للسيسي





الدقهلية - محمد حيزة

أقبل العديد من أهالى قرية سلامون القماش، مسقط رأس الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بعد إعلان نيته الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على تحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أحمد الحداد، أحد أبناء قرية سلامون، إن أهالى القرية خرجو منذ الصباح لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية وتم جمع أكثر من ألفى توقيع لتأييد ترشح السيسي.

وأضاف أن عنان لم نر منه أى خدمات للقرية والتى تفتقر للكثير من الخدمات خاصة أنها كانت قرية صناعية من الطرازالأول فى إنتاج التريكو، وعند تعثر أصحاب المصانع ووقوف الإنتاج ذهب إليه البعض ليجد لنا حلا إلا أنه تنصل، واقتصرت خدماته على أفراد عائلته من الدرجة الأولى والثانية فقط ولم يقدم أى خدمة لأبناء القرية.

وأضاف الحداد أنه المسئول عن جميع التوكيلات بالقرية ضمن حملة"كلنا معاك من اجل مصر" والمؤيدة للرئيس وحضر عدد كبير من عائلة عنان لتقديم توكيلات لتأيدد الرئيس ولم أر أى توكيل للفريق عنان منذ إعلانه ترشحه وحتى الآن.

وكشف مسئول حملة السيسى فى القرية عن جمعه توقيعات تأييد للرئيس من قبل بعض أفراد عائلة عنان منهم وهدان عنان، نجل عم المرشح الرئاسى، محمد عبد الحق عنان.