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أسعار العملات اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار الدولار والريال السعودى

السبت، 20 يناير 2018 10:32 ص
أسعار العملات اليوم السبت 20-1-2018 واستقرار الدولار والريال السعودى عملات - ارشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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واصلت أسعار العملات استقرارها اليوم السبت 20-1-2018، ثانى ايام العطلة الاسبوعية للبنوك، على نفس سعر ختام التعاملات البنكية الخميس الماضى، حيث  استقر سعر اليورو والجنيه الاسترلينى، والدينار الكويتى، وثبت سعر كلا من الريال السعودى والدولار الأمريكى .

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى.

 

 أولا : سعر الدولار فى مصر

 

 استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم، مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.65جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

  سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.65 جنيه للشراء

 17.75 جنيه للبيع

 

 ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

سجل سعر اليورو ثباتا على نفس سعر ختام التعاملات الخميس الماضى، بالغاً سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، 21.47 جنيه للشراء، و 21.74 للبيع .

 

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، بالغاً 24.36 جنيه للشراء  24.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى .

 

رابعا : سعر الدينار الكويتى

 

ثبت سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى على نفس ختام تعاملات الخميس الماضى، مسجلا 58.69 للشراء ، و 59.05 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى .

 

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

 

 استقر سعر الريال السعودى، بالغا 4.70 جنيه للشراء، 4.73 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى .

 

 

6.9 مليار جنيه استثمارات حكومية بشمال الصعيد خلال العام الجارى

 

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية فى إقليم شمال الصعيد ، خلال العام المالى الجارى، حوالى 6 مليار و 924 مليون جنيه، بنسبة 3.6% من إجمالى الاستثمارات، وساهمت الحكومة بنسبة 95.7% من إجمالى هذه الاستثمارات العامة.

 

وبحسب خطة الحكومة تستحوذ محافظة المنيا على 48.9% من إجمالى استثمارات الإقليم، يليها محافظة بنى سويف التى تستحوذ على 27.4% من إجمالى الاستثمارات ثم محافظة الفيوم بنسبة 23.9% من إجمالى استثمارات شمال الصعيد.

 

 

 

 

 


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