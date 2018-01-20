أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 20-1-2018





مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت مجموعة من الاخبار الهامة من بينها اعلان ارتفاع صادرات السلع الهندسية والالكترونية بنسبة 11% لتسجل 2.5 مليار دولار، علاوة على اعلان مصادر بالبنك المركزى المصرى توقف ارصدة الذهب فى الاحتياطى الاجنبى عند 75 طن، وأن هناك خطة لزيادتها، وفيما يلى اهم الاخبار



ارتفاع صادرات السلع الهندسية والإلكترونية 11% لتسجل 2.5 مليار دولار بـ2017

كشف المجلس التصديرى للسلع الهندسية والإلكترونية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا 11% خلال عام 2017 لتبلغ 2.5 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال 2016. وأوضح المجلس، أن صادرات السلع الهندسية ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضى بنحو 2% ليبلغ 259 مليون دولار مقابل 186 مليونًا خلال نفس الشهر فى 2016، وسجلت صادرات الأجهزة الكهربائية خلال 11 شهرًا من 2017 نحو 728.24 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مصر من مكونات السيارات نحو 631.81 مليون دولار، وسجلت صادرات الكابلات نحو 443.81 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الأجهزة المنزلية نحو 305.70 مليون دولار. وأوضح، أن صادرات مصر من الصناعات الكهربائية والإلكترونية بلغت خلال 11 شهرًا 140.75 مليون دولار، فيما بلغت صادرات وسائل النقل نحو 80.44 مليون دولار، وسجلت صادرات الشفرات ما قيمته 44.94 مليون دولار، وصادرات الصناعات الأخرى فنية وطبية 43.22 مليون دولار.

مصادر حكومية: أرصدة الذهب بالبنك المركزى تستقر عند 75 طنًا.. وخطة لزيادتها

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن أرصدة الذهب فى البنك المركزى المصرى تستقر عند 75 طنًا من الذهب، تمثل مكون المعدن الأصفر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، وفقًا لآخر جرد تم من البنك المركزى، موضحة أن لجوء مسئولى البنك لبيع جزء من هذا الاحتياطى لتوفير سيولة دولارية أمر مستبعد فى الوقت الحالى نظرا لتعدد مصادر العملة الصعبة، وأرصدة الاحتياطى التى تجاوزت 37 مليار دولار ومرشحة للزيادة، حيث يعد بيع الذهب الحل النهائى، والأخير فى حالة نضوب الاحتياطى الأجنبى لمصر، وهو مستبعد حاليا. ولفتت المصادر، إلى أن هناك خطة موضوعة من قبل البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة البترول ومنجم السكرى، تستهدف زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركزى، عبر توريد جزء من إنتاج الذهب بمنجم السكرى للبنك المركزى، عن طريق سبائك ذهبية ذات درجة نقاء 99.9% وفقا للمعايير العالمية فى هذا المجال.



اقتصاديون: مصر على أبواب قطف ثمار القرارات الصعبة.. و2018 عام الحصاد

توقع اقتصاديون أن تجنى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها فى السنوات الماضية، مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات فى شتى القطاعات، لا سيما الصناعة، لزيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن مصر وذعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة منذ الإعلان عن الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى فى النصف الثانى من 2016، وموافقة الصندوق فى نوفمبر 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعلن أمس الجمعة ترشيح نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات، فى الانتخابات التى تجرى مارس المقبل.

وقالت "السويفى" فى تصريحات صحفية لوكالة رويترز: "مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجنى الثمار ونرى طفرة اقتصادية، خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.. كل الإصلاحات التى جرت الفترة الماضية كانت مالية، نحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعى والزراعى، لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية".

كشفت خطة الحكومة، عن أن جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم الإسكندرية خلال العام المالى الجارى 2017-2018، بلغت حوالى 11.4 مليار جنيه، وذلك بنسبة 5.9% من جملة الاستثمارات العامة وقد شكلت الاستثمارات الحكومية من هذه الاستثمارات نسبة 73.4%، فى حين شكلت الاستثمارات غير الحكومية النسبة المتبقية.

وتستحوذ محافظة الإسكندرية على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 55.6%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 25.8%، ثم محافظة مطروح بنسبة 18.6%.

وبحسب الخطة تستحوذ مشروعات الإسكان والمرافق على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، بنسبة 29.8%، وفى المركز الثانى تأتى مشروعات النقل بنسبة 16% وفى المركز الثالث تأتى استثمارات التعليم العالى بنسبة 14.4%، وفى المركز الرابع تأتى استثمارات برامج ومشروعات البترول والثروة المعدنية بنسبة 8.75%.

تعلن الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن خطة البعثات التجارية والترويجية للخارج نهاية يناير الجارى، وتركز الخطة على البعثات التجارية للأسواق الجديدة وغير التقليدية.

وكانت الهيئة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع المجالس التصديرية، لبحث ومناقشة خطة المعارض والبعثات التجارية للعام 2018، والتعريف بالضوابط الجديدة للمشاركة فى المعارض الخارجية التى سوف تنظمها فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية.