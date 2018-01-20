أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 20-1-2018

أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 20-1-2018السبت، 20 يناير 2018 08:25 م
مصطفى عبد التواب
شهد الاقتصاد المصرى اليوم السبت مجموعة من الاخبار الهامة من بينها اعلان ارتفاع صادرات السلع الهندسية والالكترونية بنسبة 11% لتسجل 2.5 مليار دولار، علاوة على اعلان مصادر بالبنك المركزى المصرى توقف ارصدة الذهب فى الاحتياطى الاجنبى عند 75 طن، وأن هناك خطة لزيادتها، وفيما يلى اهم الاخبار
ارتفاع صادرات السلع الهندسية والإلكترونية 11% لتسجل 2.5 مليار دولار بـ2017
مصادر حكومية: أرصدة الذهب بالبنك المركزى تستقر عند 75 طنًا.. وخطة لزيادتها
توقع اقتصاديون أن تجنى مصر خلال الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها فى السنوات الماضية، مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات فى شتى القطاعات، لا سيما الصناعة، لزيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجارى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن مصر وذعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات الأربع الماضية، خاصة منذ الإعلان عن الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى فى النصف الثانى من 2016، وموافقة الصندوق فى نوفمبر 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أعلن أمس الجمعة ترشيح نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات، فى الانتخابات التى تجرى مارس المقبل.
وقالت "السويفى" فى تصريحات صحفية لوكالة رويترز: "مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجنى الثمار ونرى طفرة اقتصادية، خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.. كل الإصلاحات التى جرت الفترة الماضية كانت مالية، نحتاج الآن لإصلاحات على المستوى الصناعى والزراعى، لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية".
كشفت خطة الحكومة، عن أن جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم الإسكندرية خلال العام المالى الجارى 2017-2018، بلغت حوالى 11.4 مليار جنيه، وذلك بنسبة 5.9% من جملة الاستثمارات العامة وقد شكلت الاستثمارات الحكومية من هذه الاستثمارات نسبة 73.4%، فى حين شكلت الاستثمارات غير الحكومية النسبة المتبقية.
وتستحوذ محافظة الإسكندرية على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهة للإقليم بنسبة 55.6%، تليها محافظة البحيرة بنسبة 25.8%، ثم محافظة مطروح بنسبة 18.6%.
وبحسب الخطة تستحوذ مشروعات الإسكان والمرافق على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، بنسبة 29.8%، وفى المركز الثانى تأتى مشروعات النقل بنسبة 16% وفى المركز الثالث تأتى استثمارات التعليم العالى بنسبة 14.4%، وفى المركز الرابع تأتى استثمارات برامج ومشروعات البترول والثروة المعدنية بنسبة 8.75%.
تعلن الهيئة العامة لتنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن خطة البعثات التجارية والترويجية للخارج نهاية يناير الجارى، وتركز الخطة على البعثات التجارية للأسواق الجديدة وغير التقليدية.
وكانت الهيئة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى مع المجالس التصديرية، لبحث ومناقشة خطة المعارض والبعثات التجارية للعام 2018، والتعريف بالضوابط الجديدة للمشاركة فى المعارض الخارجية التى سوف تنظمها فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية.
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