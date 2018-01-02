7 نقاط تكشف تفاصيل حادث استهداف "محل خمور" العمرانية





كتب أحمد الجعفرى

مع بداية العام الجديد، أطلق مجهولون النيران على محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن مقتل شقيقين، كانا متواجدان أمام المحل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة للتحرى والبحث؛ لكشف تفاصيل الحادث.

ويلخص "اليوم السابع" فى 7 نقاط تفاصيل ما حدث فى الساعات الأولى من العام الجديد 2018.

- أطلق مجهولون يستقولون "توك توك" النيران على محل بيع خمور بمنطقة العمرانية.

- أسفر الهجوم الإرهابى عن مقتل شخصين كانا متواجدين أمام المحل المستهدف.

- نقل الضحايا إلى مشرحة زينهم لتنفيذ أمر النيابة بالتشريح قبل الدفن.

- المعمل الجنائى انتقل إلى موقع الحادث وجمع فوارغ الطلقات وعينة من دماء الضحايا.

- أجرى فريق من المباحث تحريات مكثفة حول الواقعة واستمع لأقوال عدد من الشهود.

- كشفت مناظرة جثتى الضحيتين أنهما شقيقان أحدهما يدعى "أشرف.ب" والآخر "عادل.ب".

- النيابة تفتح تحقيقات موسعة حول الواقعة وتأمر بتفريغ الكاميرات.