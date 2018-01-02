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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:22 ص
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5 ملفات تواجه وزارة قطاع الأعمال العام فى 2018.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:00 ص
5 ملفات تواجه وزارة قطاع الأعمال العام فى 2018.. تعرف عليها مصنع كيما الجديد


كتب عبد الحليم سالم
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تضع وزارة قطاع الاعمال العام، العديد من الملفات العامة عام 2018 والذى سيشهد مواجهة الوزارة لعدد من الملفات، والتى من المتوقع أن يتم التعامل معها بشكل مباشر.

ووفق أولويات الوزارة فإن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام يضع ملف الحديد والصلب وعملية تطوير الشركة كأولوية أولى.

 1 - من المنتظر أن يتم خلال العام الانتهاء من عملية التطوير لفرنى 3 و4، بتكلفة 400 مليون دولار، مما يرفع من كفاءة الشركة بشكل كبير ويساهم فى خفض الخسائر، وتحويل الشركة إلى الربحية ورفع الإنتاج إلى 750 طن حديد سنويا.

2 - الملف الثانى الذى يضعه الوزير على أجندة التطوير، ملف شركة الدلتا للصلب، لرفع إنتاجية الشركة وتطوير أحد الأفران.

3 - أيضا يليه ملف تطوير شركة النصر لصناعة الكوك، والتى تحتاج إلى عملية تطوير واسعة.

4 - ومن الملفات العامة الانتهاء من عملية تطوير شركات الغزل والنسيج، وهو ملف كفيل برفع أرباح شركات قطاع الأعمال العام، وأيضا الحد من الاعتماد على صندوق إعادة الهيكلة فى توفير رواتب العاملين فى القطاع.

5 - الملف الخامس وهو إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بنجع حمادى بنحو 10 مليارات جنيه مع تشغيل مشروع كيما فى نهاية العام بتكلفة 11 مليار جنيه.

وتحتاج الملفات السابقة إلى نحو مليار دولار، لإتمامها بنجاح.


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