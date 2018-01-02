4 مناطق بالإسكندرية مرشحة لقائمة التراث العالمى باليونيسكو

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية حاليا إلى تحويل 4 مناطق إلى محميات تراثية، وذلك تطبيقا لأول قرارات "مجلس الإسكندرية للتراث الحضارى" المشكل بناء على قرار وزير التنمية المحلية، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالحفاظ على المناطق التراثية والحضارية بالمحافظة.

* المنطقة الأولى هى منطقة حدائق وقصر المنتزه

تقع حدائق المنتزه الشهيرة بالإسكندرية على مساحة 370 فدان فى حى المنتزه شرق مدينة الإسكندرية، وتطل على خليج عرف باسم خليج المنتزه وكانت ملكا للأسرة العلوية المالكة السابقة فى مصر.

تتميز حدائق المنتزه بأشجارها العتيقة وأحوض زهور نادرة كما يوجد بحدائق المنتزه 5 شواطئ.

* المنطقة الثانية، هى الميناء القديم أقدم موانئ العالم و تمتد من الشاطبى و حتى قلعة قايتباى، 5 يعود تاريخ الميناء القديم الى تاريخ إنشاء مدينة الاسكندرية فى عهد الاسكندر الاكبر، 6 السور الصخرى للميناء تم بناؤه عام 1905 و تعرض مؤخرا لعدة انهيارات

* المنطقة الثالثة والرابعة، هى منطقة قلعة قايتباى ورأس التين

شيدت قلعة قايتباى فى عهد السلطان الأشرف أبو النصر سنة 884 هـ لصد هجمات الدولة العثمانية، بجوار القلعة وفى منطقة بحرى يوجد مرسى القوارب الشهير، و يتميز بتوفير رحلة ساحرة للتنزه بالبحر، تقوم محافظة الاسكندرية حاليا بإعداد ملف يرفع الى منظمة اليونيسكو العالمية بوضع منطقة الميناء الشرقى والقلعة ورأس التين على قائمة التراث العالمى.



حدائق المنتزة التراثية



الحدائق على مساحة 370 فدان



التنزة بالقوارب فى الميناء القديم



مرسى القوارب بالميناء القديم



شاطئ بحرى بالميناء القديم



منطقة قلعة قايتباى



القلعة أنشأت عام 884 ه لصد هجمات الدولة العثمانية



السور الصخرى للميناء القديم أنشأ عام 1902



مؤخرا تهالك أجزاء من سور الميناء القديم