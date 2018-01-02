2.6 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر

كتب أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة محمود مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، خلال شهر ديسمبر 2017، عن 7525 سيارة ركوب "ملاكى" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليارا و503 ملايين و43 ألفا و168 جنيها.

وقد بلغت الرسوم الجمركية لتلك السيارات 237 مليونا و811 ألفا و782 جنيها، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه السيارات نحو 269 مليونا و413 ألفا و913 جنيها، فيما بلغ رسم التنمية 60 مليونا و260 ألفا و57 جنيها.

وبلغ إجمالى الرسوم والضرائب والغرامات 567 مليونا و485 ألفا و752 جنيها، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 380 مليونا و934 ألفا و743 جنيها.

على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 610 سيارات نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 536 مليونا و236 ألفا و832 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 15 مليونا و7 آلاف و166 جنيها، وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 77 مليونا و174 ألفا و160 جنيها، وبلغ إجمالى الرسوم والضرائب والغرامات 92 مليونا و181 ألفا و326 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليونا و567 ألفا و298 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 690 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 608 ملايين و669 ألفا و788 جنيها، وقد بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 19 مليونا و998 ألفا و955 جنيها، وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 62 مليونا و498 ألفا و786 جنيها، وبلغ إجمالى الرسوم والضرائب والغرامات 82 مليونا و497 ألفا و741 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 21 مليونا و675 ألفا و666 جنيها.

وبذلك يبلغ إجمالى قيمة السيارات الملاكى والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية ورسائل قطع غيار السيارات خلال شهر ديسمبر لعام 2017 حوالى 2 مليار و647 مليونا و949 ألفا و788 جنيها.

ويكون إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 272 مليونا و817 ألفا و903 جنيهات وإجمالى الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 409 ملايين و86 ألفا و859 جنيها، وإجمالى رسم التنمية 60 مليونا و260 ألفا و57 جنيها، وإجمالى الرسوم والغرامات الأخرى 67 مليونا و304 آلاف و54 جنيها، بإجمالى رسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر 2017 حوالى 809 ملايين و468 ألفا و873 جنيها.

وفى الوقت نفسه بلغ إجمالى الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير، خلال شهر ديسمبر، الماضى 445 مليونا و177 ألفا و707 جنيهات.