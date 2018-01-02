10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع





كتب محمد عبد العظيم

توفى الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، أمس الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عامًا، ومن المقرر أن يصل جثمان الكاتب الراحل خلال الفترة المقبلة من أجل دفنه فى مصر، وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع.

1- إبراهيم نافع من مواليد 12 يناير عام 1934 بمحافظة السويس، وتوفى خلال إقامته فى دبى عن عمر يناهز 84 عامًا.

2- حصل إبراهيم نافع على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس وعمل بعد تخرجه بوكالة رويترز.

3- تدرج إبراهيم نافع فى بلاط صاحبة الجلالة حيث عمل محررا بالإذاعة، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية، ثم رئيسا لقسم الاقتصاد فمساعدا لرئيس التحرير حتى تولى رئاسة تحرير الأهرام عام 1979.

4- تولى إبراهيم نافع رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام فى الفترة ما بين "1979 وحتى 2005"، وشهدت فى عهده إصدار عددًا ضخمًا من الإصدارات الصحفية، والمجلات المتخصصة.

5- تولى إبراهيم نافع كذلك منصب نقيب الصحفيين حيث تم اختياره لمدة 6 دورات متتالية.

6- ترأس إبراهيم نافع الاتحاد العام للصحفيين العرب منذ عام 1996 وحتى 2012، وتولى رئاسة المنظمة العربية لمناهضة التمييز.

7- كان الراحل إبراهيم نافع أبرز المدافعين عن حرية الصحافة وكان من أشهر من معاركه من أجل حرية الصحافة القانون رقم 93 لسنة 1995 حتى تم رفضه وإعداد قانون جديد.

8- بعد ثورة 25 يناير، غادر إبراهيم نافع البلاد متوجها إلى باريس للعلاج، وإجراء فحوصات طبية، وذلك قبل صدور قرار النائب العام بمنعه من التصرف فى أمواله العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة.

9- انتقل إبراهيم نافع إلى الإمارات وقضى بها آخر أيامه حتى توفى صباح أمس بعد معاناة مع المرض.

10- يملك إبراهيم نافع العديد من المؤلفات منها "رياح الديمقراطية" و"سنوات الخطر"، كما ترجم كتاب "شركاء فى التنمية".