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10 معلومات عن أشجار "التنين" بالبحر الأحمر.. استخدمها الفراعنة فى التحنيط

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:00 ص
10 معلومات عن أشجار "التنين" بالبحر الأحمر.. استخدمها الفراعنة فى التحنيط قمة جبال محمية جبل علبة


البحر الأحمر - عماد عرفة
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تنبت فقط فوق قمة جبل علبة، جنوب البحر الأحمر والتى تعد ثانى أعلى قمة فى سلسة جبال البحر الأحمر أشجار التنين أو "الدراسينا"، تعرف عليها: 

 

1- تسمى أشجار التنين أو " الدراسينا " 

2- لا تنبت تلك الأشجار سوى فوق قمة جبل علبة ثانى أعلى قمة فى البحر الأحمر 

3- استخرج منها الفراعنة مادة تشبه الدم واستخدموها فى التحنيط 

4- تنبت فوق جبل علبة لطبيعة المناخ حيث تلامس القمة الضباب 

5- سميت التنين لاستخراج مادة حمراء منها دم التنين

6- توجد تلك الأشجار فوق قمة جبال جبل علبة فى الجنوب الشرقى لمثلث حلايب 

7- محميات البحر الأحمر تعتبر قطع تلك الأشجار جريمة يعاقب عليها القانون 

8- تنبت تلك الأشجار على ارتفاع 1436 مترا فوق أعلى قمة جبلية بجنوب البحر الأحمر 

9- يشاهدها أعداد قليلة من محبى رياضة متسلقى الجبال 

10- محافظة البحر الأحمر تعتزم إقامة كامبات سياحية لمحبى مشاهدتها عقب افتتاح مطار برنيس 

 


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