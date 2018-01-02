10 معلومات عن أشجار "التنين" بالبحر الأحمر.. استخدمها الفراعنة فى التحنيط

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنبت فقط فوق قمة جبل علبة، جنوب البحر الأحمر والتى تعد ثانى أعلى قمة فى سلسة جبال البحر الأحمر أشجار التنين أو "الدراسينا"، تعرف عليها:

1- تسمى أشجار التنين أو " الدراسينا "

2- لا تنبت تلك الأشجار سوى فوق قمة جبل علبة ثانى أعلى قمة فى البحر الأحمر

3- استخرج منها الفراعنة مادة تشبه الدم واستخدموها فى التحنيط

4- تنبت فوق جبل علبة لطبيعة المناخ حيث تلامس القمة الضباب

5- سميت التنين لاستخراج مادة حمراء منها دم التنين

6- توجد تلك الأشجار فوق قمة جبال جبل علبة فى الجنوب الشرقى لمثلث حلايب

7- محميات البحر الأحمر تعتبر قطع تلك الأشجار جريمة يعاقب عليها القانون

8- تنبت تلك الأشجار على ارتفاع 1436 مترا فوق أعلى قمة جبلية بجنوب البحر الأحمر

9- يشاهدها أعداد قليلة من محبى رياضة متسلقى الجبال

10- محافظة البحر الأحمر تعتزم إقامة كامبات سياحية لمحبى مشاهدتها عقب افتتاح مطار برنيس