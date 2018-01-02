‏جنايات الجيزة تخلى سبيل المتهمين برفع علم المثليين فى التجمع بكفالة





كتب إيهاب المهندس

قبلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، استئناف دفاع سارة حجازي وأحمد علاء المتهمين برفع علم المثليين فى حفل بمنطقة التجمع على قرار حبسهما 15يوما، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه، حسب محاميهم عمرو محمد .