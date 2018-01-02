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‏جنايات الجيزة تخلى سبيل المتهمين برفع علم المثليين فى التجمع بكفالة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:14 م
‏جنايات الجيزة تخلى سبيل المتهمين برفع علم المثليين فى التجمع بكفالة شذوذ - أرشيفية


كتب إيهاب المهندس
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قبلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، استئناف دفاع  سارة حجازي وأحمد علاء المتهمين برفع علم المثليين فى حفل بمنطقة التجمع على قرار حبسهما 15يوما، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه، حسب محاميهم عمرو محمد .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ، والتحريض على الفسق والفجور فى مكان عام، فيما وجهت لأحمد علاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالطرق العلانية.

 

 


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