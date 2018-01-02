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الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:40 م
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وفد حكومى عراقى يزور إقليم كردستان

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:38 م
وفد حكومى عراقى يزور إقليم كردستان رئيس إقليم كردستان العراق


أش أ
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قال المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان سفين دزي، اليوم الثلاثاء، إن وفدا من الحكومة العراقية المركزية زار إقليم كردستان لمناقشة الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل.


وأكد دزي، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أن وفد الحكومة العراقية طالب بتشكيل لجنة مشتركة للحوار حول المعابر الحدودية والمطارات وسدود إقليم كردستان.


وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية طالبت بإعداد قوائم لرواتب موظفى وزارتى التربية والصحة فى الإقليم بهدف صرف رواتبهم.


ويعانى إقليم كردستان من أزمة سياسية داخلية واقتصادية عقب إجراء استفتاء الاستقلال فى 25 سبتمبر الماضي، وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا بسبب هذا الاستفتاء.

 

 


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