وفاة طالبة إعدادى داخل لجنة امتحان اللغة العربية فى الإسكندرية





الإسكندرية- أسماء على بدر

توفت طالبة بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الضوى الخاصة بالإسكندرية بعد شعورها بإعياء شديد أثناء أداء مادة اللغة العربية اليوم، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين وفاتها.

وتبلغ لقسم شرطة الدخيلة من مستشفى مبرة العصافرة بوصول ملك جمال أحمد على سن 14 طالبة بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الضوى الخاصة مقيمة شارع مسجد الأنوار – منطقة الهانوفيل دائرة القسم، تعانى من هبوط حاد بالدورة الدموية وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين وفاتها .

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق والدها السيد أحمد على 50 سنة عامل مقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام ابنة شقيقه المتوفاة بأداء امتحان مادة اللغة العربية بالمدرسة المشار إليها شعرت بحالة إعياء شديدة وتم نقلها للمستشفى وتبين وفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها، تم نقل جثة المتوفاة لثلاجة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تم التنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر رقم 107/2018 إدارى قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة .