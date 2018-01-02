وفاة سيدة وإصابة نجلتيها بتسمم غذائى بعد تناول "حواوشى" بدمنهور





البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت ابنتيها بالتسمم إثر تناول وجبة "حواوشى"، بدمنهور، وتم تحويل الطفلتين لمركز السموم بالإسكندرية لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى باستقبال مستشفى دمنهور التعليمى أم وابنتيها مصابين بالتسمم ووفاة الأم فور وصولها المستشفى.

وتبين وفاة "شيماء.ر.ع" 32 سنة ومقيمة بمنطقة أبو الريش بدمنهور، وإصابة ابنتيها آلاء.ا.ع، 7 سنوات، وأسماء.ا.ع 9 سنوات بالتسمم إثر تناول وجبة "حواوشى"، وتم تحويل الطفلتين لمركز السموم بالإسكندرية لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم .