وفاة سيدة وإصابة نجلتيها بتسمم غذائى بعد تناول "حواوشى" بدمنهور

وفاة سيدة وإصابة نجلتيها بتسمم غذائى بعد تناول "حواوشى" بدمنهورالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:01 ص
حواوشى - أرشيفية
البحيرة: جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت ابنتيها بالتسمم إثر تناول وجبة "حواوشى"، بدمنهور، وتم تحويل الطفلتين لمركز السموم بالإسكندرية لتلقى العلاج.
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى باستقبال مستشفى دمنهور التعليمى أم وابنتيها مصابين بالتسمم ووفاة الأم فور وصولها المستشفى.
وتبين وفاة "شيماء.ر.ع" 32 سنة ومقيمة بمنطقة أبو الريش بدمنهور، وإصابة ابنتيها آلاء.ا.ع، 7 سنوات، وأسماء.ا.ع 9 سنوات بالتسمم إثر تناول وجبة "حواوشى"، وتم تحويل الطفلتين لمركز السموم بالإسكندرية لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم .
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عدد الردود 0
بواسطة:
ندى
مطلب انسانى وشعبى وحق اصيل
تغليظ عقوبة غش الغذاء والدواء وكل ما يتعلق بصحة الانسان لا توجد اى رقابة او عقوبة شديدة تجعل مجرمين قتله نعم مجرمين وقتله يقتلون البشر ويسممونهم بالغش والخداع واستخدام اغذيه فاسدة من ماركة هوهو ( لحم كلاب) او نهيق المسكين حمال الاسية ( الحمار ) او الخنازير كما وضح لنا احد الفيديوهات التى تم تسجيلها دون ان يشعر احد هؤلاء المجرمين وهو يعرض على الزبون لحم كلاب او خنزير او حمار وسأله سؤال غريب غز ولا ذبح قال يعنى هى حلال من الاصل علشان يحللها ذبحا انهم لا يشعرون بأى ذنب او تأنيب للضمير وكان بيسأل الشخص الى بيصوره خلسه وبيشترى منه لتضليله واظاهر حقيقة هذه الكارثة تشترى كيلو لحمة ب 150 ولا 70 لا وكمان فيه قطع رخيصة من اول 5و15 .. الخ وانت طالع للميزه ب 70 اين الرقابة المشددة صحة المصريين وعلاجهم يتكلف كثير والخسارة الاكبر تكون فى الارواح التى تهدر بهذا الشكل الغريب ....