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وزير الخارجية يستقبل وفد الهيئة العليا لمفاوضات المعارضة السورية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:11 م
وزير الخارجية يستقبل وفد الهيئة العليا لمفاوضات المعارضة السورية المجلس الرئاسي للهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية


كتب أحمد جمعة
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‏استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، وفد المجلس الرئاسى للهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية.
 
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد صورة تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وفد المجلس الرئاسى للهيئة العليا للمفاوضات السورية.
 
 
 وأعرب الوفد عن تقديره البالغ للجهد الذى قامت به مصر فى تشكيل وفد موحد للمعارضة للمشاركة فى محادثات جنيف.
 
ويضم الوفد السورى الدكتور نصر الحريرى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية ونوابه جمال سليمان وخالد المحاميد وهنادى ابو عرب وقاسم الخطيب عضو الهيئة العليا للمفاوضات.
 

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