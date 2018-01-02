وزير التنمية المحلية يجتمع بقيادات الأقصر لبحث تنفيذ المشروعات التنموية





الأقصر – أحمد مرعى

وصل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، مساء الإثنين، إلى محافظة الأقصر لمتابعة سير أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة، ونسب تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار جولاته بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر.

وفور وصول وزير التنمية المحلية لديوان محافظة الأقصر، عقد اجتماعا موسعا بحضور محمد بدر محافظ الأقصر واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تناول الاجتماع عرض لأهم الخطط التنموية الصناعية بمحافظة الأقصر والتى يجرى العمل بها خلال 2018.

وأكد وزير التنمية المحلية – خلال الاجتماع - على ضرورة انتظام العمل فى إطار خطط تنموية منسقة من خلال التعاون ما بين المديريات المختلفة بهدف تحقيق تنمية مستدامة بصعيد مصر وتحقيق نقلة نوعية تصبح من خلالها أصغر القرى والنجوع من المجتمعات المنتجة، وكان قد قام الوزير بعمل جولات وزيارات لمحافظات سوهاج وقنا صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية.



وزير التنمية المحلية يصل الأقصر ويجتمع بالقيادات



جانب من لقاء الدكتور هشام الشريف وقيادات الأقصر



وزير التنمية المحلية يبحث الخطة الاستثمارية للأقصر



جانب من لقاء وزير التنمية المحلية مع المحافظ وقيادات الأقصر