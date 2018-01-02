وزير التنمية المحلية: استكمال المشروعات المتوقفة بالصعيد من قرض البنك الدولى





كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل بجدية فى ملف تنمية الصعيد وتوليه اهتماما كبيراً خاصة بعد اعتماد قرض البنك الدولى وقيمته 500 مليون دولار، وأشار الشريف إلى أن هذا المبلغ سيتم من خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والتي ستكون بمشاركة شعبية ومجتمعية من مواطني المحافظتين .

وقال الشريف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة جادة فى هذا الملف حتى يشعر أهالى الصعيد أن هناك تحسن حقيقى فى أوضاعهم المعيشية بكل الخدمات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الرئيس السيسى أعطى تكليفات واضحة للحكومة لتحقيق طفرة واقعية وفتح آفاق جديدة لأبناء الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب بكافة المحافظات وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين .

وأوضح الدكتور هشام الشريف أنه سيتم الاستفادة من مبلغ قرض البنك الدولى فى استكمال المشروعات المتوقفة فى سوهاج وقنا خاصة فى مجالات البنية الأساسية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير عدد كبير من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية .

وتابع الوزير: "سيكون هناك تعاون بين الوزارة والوزارات المعنية والمحافظين والجامعات والخبرات العلمية وأبناء المحافظات لتحقيق أقصى استفادة من القرض بما يخدم المواطنين فى المحافظات واحداث تغيير حقيقى فى حياة المواطن فى تلك المحافظات .