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الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:36 م
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وزير التموين يقرر تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث "مطحن طنطا"

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:26 م
وزير التموين يقرر تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث "مطحن طنطا" الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية


كتب مدحت وهبة
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كلف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب حادث انفجار صومعة طنطا، الذى وقع صباح اليوم الثلاثاء فى مطحن العاشر من رمضان التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وتواصل "المصيلحى" مع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الذى توجه للموقع فور وقوع الحادث، لمتابعة جهود الحماية المدنية والاطمئنان على حالة المصابين، ووجه الوزير رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف 50 ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة المتوفى، و10 آلاف جنيه لكل مصاب من العاملين، متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى سياق متصل، زار اللواء مجدى الشاطر، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصابين من العاملين بالمطحن، وقدم العزاء لأسرة العامل المتوفّى.


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