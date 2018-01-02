وزير التموين: كتابة السعر على المنتج موجودة فى كل دول العالم

وزير التموين: كتابة السعر على المنتج موجودة فى كل دول العالمالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:03 م
وزير التموين
كتب محمد شرقاوى
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قال الدكتور على مصيلحى، وزير التمون، إن كتابة السعر على المنتج موجودة فى كل دول العالم، مضيفا أن هناك تعاونا بين التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات لضبط سعر المنتجات وكتابة الأسعار عليها، وحرص الوزير على وجود السلع بجودة وسعر مناسب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها، "on اليوم" المذاع على فضائية "on live"، أن كل مخالفة لقانون التجارة الداخلية له عقوبة، ولا توجد مهلة لكل من يخالف القانون، مشيرا إلى أنه من يكرر مخالفة عدم كتابة السعر سيعاقب بشدة، كما تهدف الوزارة إلى احترام حرية المواطن فى اختيار السلع المناسبة لهم.
وتابع وزير التموين: "كل تاجر سيحاول تخفيض سعر منتجاته لجذب الزبائن، ويجب أن يعرف المواطن أن تكلفة رغيف العيش 55 قرشا".
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