وزيرة التخطيط تستجيب لدعوة 3 شباب من قنا وتفتتح مصنعهم





كتب مصطفى عبد التواب وقنا وائل محمد

فى لفته طيبة استجابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمطالب ثلاثة شباب من محافظة قنا وقامت بافتتاح مصنعهم الصغير لإنتاج أسلاك الألمنيوم.

وكانت وزيرة التخطيط لاحظت وقوف ثلاثة من الشباب بالقرب من موقع أحد المصانع التى تتفقدها بالمنطقة الصناعية بنجح حمادى وكتب الشباب على اللافتة "أنا صاحب مصنع الكومندا للوف المعدنى.. يشرفنى حضوركم لافتتاح مصنعى" فاتجهت إليهم الوزيرة وفهمت أنهم يتمنون أن يفتتح أحد المسئولين الكبار مصنعهم.

وعلى الفور توجهت الدكتورة هالة السعيد وقامت بقص شريط الافتتاح وتفقدت المصنع من الداخل واستمعت إلى شرح أحد الشباب الثلاثة لسير العمل بالمصنع.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر دولة شابة لديها ميزة تنافسية متمثلة فى نسبة الشباب المرتفعة والتى تمثل فرصة واعدة للمستقبل، مضيفة أن توفير فرص العمل للشباب ومساعدتهم على إيجاد العمل اللائق هو الحماية الاجتماعية الحقيقة التى تتمتع بالاستدامة وفى نهاية الافتتاح وجهت الشكر إلى الشباب متمنيه لهم النجاح الدائم.