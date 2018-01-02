وزيرا التخطيط والصناعة يتفقدان مشروع المنتجات البدوية فى قنا

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بزيارة مشروع المنتجات البدوية والتراثية، والقائم على مساحة 3.7 فدان، وتابعا أعمال تطوير المبانى التى تجرى بالمشروع والذي من المقرر استغلالها فى صناعة الملابس الجاهزة والمشغولات البدوية والتراثية، فى إطار جولتهما في إقليم الصعيد، وزيارتهما لمحافظة قنا.

وبحسب بيان عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يستهدف المشروع تشغيل حوالى ألف شاب وفتاة من أبناء محافظة قنا، كما يقوم هذا المشروع على فكرة استغلال الأراضى غير المستغلة بالمحافظة.

ومن جانبها أشادت وزيرة التخطيط بالمشروع وبفكرة استغلال الأراضى غير المستغلة قائلة: "مثل هذا الفكر إذا تم تعميمه فى من شأنه النهوض بعملية التنمية الاقتصادية، ونحن نحتاج لاستغلال كل المساحات".

ويشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد شهدت مراسم تسليم عقود تخصيص الأراضى الصناعية والذي قام بتسليمها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارتهما للمحافظة.

يُذكر أن تلك الجولة التفقدية تُعد هي الثالثة لوزيرة التخطيط لإقليم الصعيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بدأتها من محافظة "الفيوم"، البوابة الشمالية للصعيد أواخر سبتمبر الماضى، كما زارت محافظتي قنا والأقصر في أواخر أكتوبر الماضى، ويأتي ذلك فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب إنجاز تلك المشروعات.



