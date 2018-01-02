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وزارة الصناعة: محمد خضر مندوبا للحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:16 م
وزارة الصناعة: محمد خضر مندوبا للحكومة لدى اتحاد مصدرى الأقطان المهندس طارق قابيل


كتب : حسام الشقويرى
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قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تعيين محمد خليل فتح الإله خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، مندوبا للحكومة المصرية لدى اتحاد مصدرى الأقطان، وذلك حسبما تم نشره بجريدة الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

وكان محمد خضر قد تم ندبه لشغل منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى 12- 12 – 2017، بدلا من المهندس سعد محمد نجم لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.


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